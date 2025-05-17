龍吟虎嘯：有人亡國 此戰方休

老謀深算、圓滿度過「衞國戰爭80周年大閱兵慶典」的俄羅斯總統普京，幾日前突然提議可在「沒有任何條件」下，在土耳其伊斯坦布爾直接舉行俄烏停火談判，他沒說自己是否出席，但惹來了烏克蘭和美國的強烈反應。烏克蘭總統澤連斯基表示，普京到場，他就出席。美國總統特朗普表示，只要普京到場，他也會去土耳其參與俄烏會談。

然而，莫斯科宣布的名單中沒有普京。有人說，普京壓根兒就沒想過出席，普京根本沒當澤連斯基是「根葱」，更不會和他見面平起平坐；有人說，普京之所以「放風」到場，是要給特朗普一點面子，好像他還是在意特朗普前陣子「親自斡旋」俄烏停火談判的努力的，普京這麼玩了一把，這場所謂談判已經毫無意義。接下來，從來就沒有「停火」的俄烏戰爭會繼續打下去，甚至大打。

一直有消息說，俄羅斯正在準備發動一場大規模的攻勢，俄羅斯正在波蘭附近調動重兵部署作戰。種種迹象顯示，俄羅斯的準備級別和大規模攻勢，是要幹掉基輔政權，徹底清除烏克蘭的「納粹化」、「軍事化」，以及無懼北約參戰，打一場歐洲戰爭，向烏克蘭奪回更多土地。

現在的局勢，對俄羅斯達到這些宏大目標相當有利。一是美國已退出俄烏戰爭，特朗普再想返回十分困難，而且沒有必要，這個世界還有更多更大的麻煩讓特朗普焦頭爛額、束手無策，他有心無力，更何況他已無心。

二是歐洲、北約有心無力，長期加大支持烏克蘭幾無可能，對此莫斯科摸得很準。因此，雖然波蘭近年加入北約，但俄國依然在波蘭邊境陳以重兵，準備開打，就是要震懾北約，「老子要幹掉烏克蘭不怕你北約干預，不信就放馬過來」。

三是俄烏戰場早就是莫斯科佔上風，繼續擴大戰果完全可期，慢慢收拾，拖垮烏克蘭，現在俄羅斯的戰爭機器已運轉起來，它不怕打下去，只會愈戰愈勇，打到有人亡國。