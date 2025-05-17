坦言集：打擊台獨

特朗普似乎不太重視台灣在美國對華戰略中的作用，反而會覺得浪費資金，也改不了北京統一台灣的能力。特朗普金錢為尚的新孤立主義，是把所有發展集中在美國本土，在此以外，不過是斂財和破壞的對象和場所。有如西方一些領袖人物說歐美是花園，餘者都是荒原；或這才是西方的世界發展模式，特朗普及西方基督教精英都深信不疑。

中國大陸現時毋須與西方爭論花園與荒原的說法，反而可趁特朗普輕視台灣作用的時機，加快推行統台政策，打擊台獨化的傾向。政治手段總比武統來得高效率，減少死傷人數和兩岸民眾從戰爭產生的矛盾、隔閡和不信任。政治手段是可用制裁台獨分子的連鎖打擊。

一是制訂台灣島內外（包括海外台獨）台獨分子名單，定出輕重級別。首先從媒體和政治人物開始，後者包括台灣各級選舉的政客。按此名單，也按其鼓吹台獨，參與台獨的程度高低，定出制裁方法，嚴重者施以二級制裁，即本人以外，凡與之有合作或各種政治經濟社會關係者，都同時施加相應的制裁，作用不僅制裁本人，而是要從經濟社會政治孤立他們。

制裁施在島外，效果在島內。一是他們不敢出外，免被北京政府緝捕；二是島內外各類人物怕禍連被制裁，會全面隔離孤立這些台獨分子，其他人也不敢涉及台獨，起巨大的阻嚇作用。對於參加政治選舉的台獨分子，北京政府的公開一級及二級制裁會阻嚇其他人對他們的支持，包括金主和助選者，形成一個巨大的網絡覆蓋台獨分子。

治亂世用重刑，治台獨也不可溫溫吞吞地縱容與妥協。只要三兩人受重刑，便足成威嚇，使犯罪者三思。同樣地，打擊針對台獨為首者，嚴懲重罰，會起巨大的阻嚇，特別是在海外，包括美國歐洲，可藉此斷台獨的金主支援，也阻無知者被誘騙參加台獨。

北京政府下定決心，以台獨傷害國家與民族安全，重手嚴懲，會有巨大效應。美國西方若介入反對，便顯露他們是台獨背後的黑手。把台獨的問題公開化，可減少西方滲透的能力。在國內外、島內外宣揚台獨的陰謀，以及與國外的勾結，壓迫它們的發展空間。在島內外同時針對個別嚴重的台獨分子進行打擊，投入與代價均會少，遠勝武統的效果。只要堅持下去，影響會擴大，直接打擊台獨的生存空間。