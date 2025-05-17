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泰抵港藏大麻花 拘18歲女遊客

檢獲的12公斤大麻花。 檢獲的12公斤大麻花。
檢獲的12公斤大麻花。
【本報訊】香港海關前日在香港國際機場偵破一宗涉及行李藏毒的販毒案件。一名18歲女旅客當日從泰國曼谷飛抵本港，關員為她清關時，在其寄艙行李中的25個膠袋內，發現重約12公斤的懷疑大麻花，估計市值約260萬元。遂把該名女子拘捕，並帶署扣查。
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