冒官猜猜我是誰 呃48萬拘5男女 最細14歲

執法部門前日偵破7宗「假冒官員」及「猜猜我是誰」騙案，分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，拘捕5名涉案男女。疑犯中包括兩名替詐騙集團作跑腿收取騙款的14歲少年，他們與同黨詐騙6名長者共48萬元。另一名女疑犯則假冒內地特務，要求被指從事經濟犯罪的女事主簽署保密令時斷正，案中起出假保密令及假委任證。該女疑犯將被控訴相關罪名，案件將於今日到西九龍裁判法院提堂。

執法部門根據情報分析和深入調查後，成功鎖定一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團。前日當3名詐騙集團成員向一名受害婆婆收取騙款後，警員隨即現身截停他們調查，當場在他們身上檢獲5萬元現金。警員其後聯絡到居於黃大仙區的90歲受害婆婆，並將款項交回給她，令其免受損失。

6受害長者72至97歲 被捕的3名男子中，姓薛（28歲）本地男子為集團骨幹成員，他報稱無業，與兩名負責收取騙款的14歲少年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。連同早前被捕的另一名32歲本地男子，該詐騙集團共有4名成員落網，經調查發現4人亦牽涉另外5宗騙案，受害人為72至97歲的長者，損失金額共48萬元，4名疑犯正被扣留調查。

涉及的假冒內地官員騙案發生於本周二（13日），一名45歲本地女子接獲一名男騙徒電話，對方聲稱為內地執法部門人員，指事主在內地從事經濟犯罪活動，要求事主配合調查，並需要對案件保密。隨後的兩日時間，騙徒多次聯絡事主並向其洗腦，令她相信自己牽涉的案件情節嚴重且證據確鑿。事主疑急於證明個人清白，因此按騙徒要求的指示行動，沒有向他人透露情況。

前日，騙徒指示女事主於下午時分在油麻地區會見一名他們安排的「特務人員」，並要她簽署一份保密令。此時，女事主終於懷疑受騙報案。警員迅速展開調查及部署拘捕行動，同日晚上8時半，女事主根據警員的指示，到油麻地眾坊街一帶等待騙徒，未幾一名本地女子現身及接觸女事主，她向女事主自稱是所委派的特務人員，又展示一張假委任證及假保密令，同時攜帶了一個印台，指示女事主在該份假保密令上按指模，並簽名作實。

當女騙徒得手後，準備攜同簽署的假保密令離開時，埋伏的警員立刻現身截查，以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」拘捕該名報稱無業的姓邱（28歲）女子，在其手袋內起出假委任證、假保密令及印台等證物。稍後，邱女會被暫控相關罪名，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。