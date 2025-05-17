破黑幫貴利黨 涉款8千萬43人落網

【本報訊】執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個由黑幫操控的高利貸及非法收債集團，於本周一（12日）至周四展開代號「追火」行動，以涉嫌「串謀無牌放債」、「串謀以過高利率放債」、「串謀刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪拘捕43人（12至63歲），當中包括32名本地男子、4名本地少年、一名越南籍男子及6名本地女子。

年利率逾100% 調查顯示，該高利貸及非法收債集團於去年年中開始運作，在荃灣一工廈單位設立行動中心，並中央統籌借貸、追債及處理犯罪得益等非法活動。集團成員分工清晰，透過電話或短訊，以毋須審核、特快過數等向借貸人推銷借貸計劃，並扣起部分貸款作為行政費，連同本身需要繳付的利息，借貸人實際所付的利息遠高於法例所容許年利率百分之四十八的上限，部分借貸人更被收取年利率超過百分之一百的利息。若債仔無法償還債務，集團旗下的收數行動組便會以淋紅油、打恐嚇電話等手段脅迫債仔還款，部分收數行動組成員年齡只有12歲。當中有人在未能還款下登記傀儡戶口被集團利用以清洗犯罪得益，黑錢經過多重交易後，最終返回高利貸集團。

本周二警員持法庭手令突擊搜查集團行動中心，拘捕包括中心主理人和集團骨幹成員等10人，現場檢獲約160萬元現金、近100部手機、300多張電話卡、73張由不同人士持有的銀行提款卡、多部手提電腦和150張借貸人紀錄。同時在電腦中發現一個借貸紀錄資料庫，初步點算該資料庫連同紙本借貸紀錄，涉及5,000名債仔由去年7月至今年5月的借貸紀錄，每筆貸款由5千至10萬元，貸款總額超過8,000萬元。

警員同時在全港各區採取行動，拘捕集團主腦、相關骨幹成員、多名協助處理犯罪得益人士、包括運送黑錢的跑腿和傀儡戶口持有人，以及以非法手段收債的行動組成員。並於主腦及骨幹成員的住所，起出220萬元現金、多隻名貴手錶、及扣查兩輛跑車，且已採取行動防止約400萬元犯罪得益被轉移。行動中，19男5女共24名（12至59歲）集團成員落網，他們報稱中學生、文員、運輸工人及無業等，部分人為黑社會成員，各人現正獲准保釋候查。

另外，執法部門又拘捕19名男女，他們與去年8月至今年4月，於東九龍區發生的18宗非法收債案件有關，他們亦已獲准保釋候查。據了解，集團租用的行動中心面積約3,000呎，被捕主腦報稱商人，被捕學生則由朋友介紹、或經社交網被招攬犯案，每次收取數百元酬勞。