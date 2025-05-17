68歲兄捱刀斷魂 胞弟謀殺囚終身

稱攜母求醫遇阻 「將隻癲狗斬開咗」 大埔社山路田寮下村的一間村屋，3年前農曆新年間發生命案，已退休的68歲男子被發現倒斃村屋客廳內，其胞弟被指涉案。他否認一項謀殺罪受審。陪審團周四（15日）退庭商議，至昨日得出裁決，並一致裁定被告謀殺罪成。法官張慧玲形容案件是倫常悲劇，依例判被告終身監禁。

64歲被告鍾士康，報稱退休人士。他被控於2022年2月6日，在大埔社山路田寮下村某村屋地下謀殺鍾仕安。庭上早前透露，被告願意承認誤殺罪，惟控方不接納。被告需要受審，案件由法官張慧玲連同4女3男陪審團審理。

法官周四早上10時許完成引導陪審團。陪審團退庭商議，惟至晚上仍未有裁決。法官遂下令暫時休庭，陪審團昨日早上繼續商議裁決，至中午12時許得出裁決，一致裁定被告謀殺罪成。法官形容本案是倫常悲劇，而謀殺罪唯一刑罰為終身監禁，故依例判被告囚終身。

倒臥村屋 頸傷致命 控方在開案陳詞指，鍾氏一家居於大埔田寮下村的一間村屋內，鍾母年屆九旬，患腦退化症，被告偶爾就照顧母親的事情跟死者發生爭執。事發當日，有鄰居聽到鍾家傳來爭吵聲，之後死者被發現倒臥單位，他身上有刀傷，救護員證實他死亡。檢驗後發現死者四肢、臉部及頸部有多處傷口，頸部傷口屬致命傷。被告曾向救護員承認持刀殺人。控方認為被告有謀殺意圖。

審訊中被告出庭自辯，承認跟兄弟姐妹不和，母親曾投訴死者對她「好惡」。案發當日，他想帶母親到醫院，惟死者阻止，兩人口角，期間他用刀刺死者。被告指，事後他向母親說「阿媽你唔使驚，我已經將隻癲狗斬開咗9碌㗎啦」。案件編號：HCCC 438/2023