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電水煲短路起火焚宅

消防到場把火撲熄。（張開裕攝） 消防到場把火撲熄。（張開裕攝）
消防到場把火撲熄。（張開裕攝）
【本報訊】昨日早上近8時，牛池灣彩雲邨豐澤樓一單位姓羅（21歲）女住戶報案，指其使用的電熱水煲起火冒煙。消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速將火勢救熄，經初步調查後，相信電熱水煲短路肇禍。事件中，一名女住客帶同飼養的鸚鵡登上救護車接受治療，其後毋須送院。
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