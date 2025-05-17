西九荃灣交通黑點 派2500牛肉乾

【本報訊】執法部門本周四在九龍城及西九龍多個交通黑點嚴厲執法，針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標。警員發出超過1,500張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊汽車。警員同時發出35張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路，行人路踏單車，沒有遵從交通燈或標誌踏單車及不小心踏單車等。

反白牌車 兩男被捕 另外，為了打擊區內白牌車罪行，拘捕兩名分別為41歲及49歲本地男子，涉嫌「非法載客取酬」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪行。為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，亦拘捕了一名47歲巴基斯坦裔男子，他涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有佩戴頭盔」等罪行。

荃灣區警員也在本周三及周四執行同類行動，發出1,011張定額罰款通知書、22張法庭傳票及拖走兩輛造成嚴重阻塞的車輛。警員亦拘捕兩名分別為37歲及40歲的本地男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。二人已獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。