芳園書室白樓活化工程升至甲級

【本報訊】立法會財務委員會昨通過將「活化芳園書室為創學芳園」及「活化白樓為國史教育中心悠悠館」工程提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用分別為2,480萬元及7,020萬元。委員會主席陳振英表示，由於先前工務小組委員會不建議財務委員會進一步討論的項目，亦沒有至少3名委員認為需要進一步討論，故委員會昨直接表決並通過相關項目。

料費用合共近億元 按照早前當局文件，「活化芳園書室為創學芳園」項目是期望延續芳園書室原有的「卜卜齋」功能，並透過加入科學、科技、工程及數學(STEM) 創科元素於體驗式活動中，讓不同的年齡群組人士參與學習，貫徹芳園書室的教育使命。政府計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，目標在約一年竣工。

曾有議員關注，該處10多年前曾進行過活化保育項目，當時撥款大約是800萬元，但參觀人數未如理想，這次的投入金額比上一個項目增加了3倍，是否真的合乎成本效益。政府承認，「馬灣的芳園項目之前確實有另一個營運者」，有認為現時的營辦者背景合適。而為配合該處歷史背景，政府希望新的營運者能繼續開展教育相關的活動。

至於「活化白樓為國史教育中心悠悠館」項目，將活化白樓為一所學習中心，以推廣中國文化、歷史研究及環境教育，為公眾舉辦課程和計劃。政府計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，目標在約兩年竣工。

曾有議員認為，「為當區居民及弱勢社群提供就業機會」的構思非常好，關注如何落實。負責人表示，計劃聘請兼職和全職員工大概10人以上，其中大部分是原居民；由於服務對象主要是學校的學生，因此同時會培訓適當導賞員。