5類土地註冊費分3年上調

【本報訊】政府昨日刊憲公告《2025年土地註冊費用（修訂）規例》，以便7月起陸續調整土地註冊處營運基金提供註冊服務的費用，調整費用的類別包括，文書（包括轉讓和按揭）的註冊；買賣協議的註冊；租契、租契協議，或續訂或退回租契的註冊；其他文書的註冊；以及將任何財產或其任何份額或權益的任何押記或按揭轉讓或移轉的文書的註冊。