規避連續性合約門檻提高 促僱主勿旁門左道

【本報訊】政府早前提出修訂「連續性合約」定義，放寬「418」門檻至「468」，即僱員只要4星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有薪病假等法定僱傭福利。多名議員關注未來僱主仍可能規避「連續性合約」，使員工無法獲得相關勞工權益。當局指，任何「劃線」的政策都會有「剛好在線下」的個案，又認為未來規避的門檻會提高，如公司「刁鑽」地規避「連續性合約」，要花高成本，促勿用「旁門左道」經營。

指任何劃線均有「線下」個案 立法會審議《2025年僱傭（修訂）條例草案》委員會，昨完成相關原則性討論，並完成逐條審議。勞工及福利局副局長何啟明指現時僱員透過「連續性合約」受僱並符合一定條件，方可獲遣散費、長期服務金及有薪年假等權益，而草案建議將工時門檻由每周18小時減至17小時，並提供以4星期工時合計68小時的計算方式。

議員林振昇關注政府有多大信心填補漏洞，舉例「佢一個月做200個鐘，另一個月做67個鐘」，如此便不符合「連續性合約」定義，若果真出現如此極端情況，勞工處會如何跟進。批發及零售界議員邵家輝指新規定加重個別行業僱主經營成本，僱員或轉做薪酬較高的兼職工作，或從事兩至三份兼職工作，影響僱主人手安排、長假期福利開支等。另一議員陸瀚民指在目前經濟環境下，放寬連續合約規定，將增加僱主營商壓力，關注政府如何提供協助，尤其是中小微企。

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文認為假如僱主有意規避「連續性合約」定義，成本會較高。至於對「炒散」、兼職及臨時工等的關注，梁指無論以何種形式聘用，只要符合定義便屬受僱於連續性合約。政府未來會向僱員及商會解釋，亦會推出計算器方便計算。何啟明則補充，年內會公布相關措施，保障新興勞動關係。

對於文件指修訂或會為企業帶來1.5億港元勞工成本，議員江玉歡又關注政府是否有計劃支援中小微企，讓他們適應新規例。何啟明解釋，相關成本實際上只佔薪酬總開支的0.02%，認為比例「其實係好細」，因此無意提供現金保障。