2.6萬宗驗窗拒遵辦 當局認有改善空間

稱正提升電腦系統 精簡流程加快檢控 審計報告早前批評屋宇署強制驗窗計劃執法效率未如理想，截至去年底有逾2.6萬份強制驗窗法定通知未獲遵從，前年和去年合共有31幢樓宇，在一年前曾發生墮窗事故，但未被列入「目標樓宇」。立法會帳目委員會昨日早上就報告召開公開聆訊。議員簡慧敏認為過去7年錄得400多宗墮窗事故，情況不理想，發展局局長甯漢豪承認墮窗情況需要關注，應檢討現有做法。屋宇署則指，今年6月會完成目標樓宇的分析，又正提升電腦系統，加強執法效率。

在昨日的聆訊上，議員對當局推行強制驗窗及跟進執法提出不少意見，地產及建造界議員龍漢標表示，按照機制同一屋苑如果有個別座數或單位風險評分高，整個屋苑都會被要求強制驗窗，質疑是否符合成本效益。甯漢豪回應指當風險較高的窗戶涉及公用地方，難以由一幢樓宇的業主負責，而是需要由法團合力處理，但她認同如果涉事窗戶不屬於公用地方，就未必值得要求全個屋苑驗窗，希望屋宇署考慮調整做法。

甯漢豪指，法例設計沒有要求屋宇署署長對所有樓齡達10年以上的單位發出驗窗通知，而是以風險為本原則選取，當局去年2月已向立法會匯報改善選取驗窗樓宇的評分準則，並已落實，包括納入更多三無大廈以及參考更多數據，市區重建局的樓宇狀況數據庫等。

修訂草案冀明年提交立會 對於完善揀選制度，甯漢豪同意要持續進行，又指屋宇署就近年墮窗事故統計數字進行分析，有助更精準揀選樓宇發出通知。對於獲發通知而未遵辦的個案，她亦同意署方跟進工作有改善空間，會考慮精簡流程、善用科技、加快發出定額罰款通知書及檢控工作。

當局早前提出修訂《建築物條例》，她希望加快樓宇檢驗和修葺，提高相關定額罰款，同時建議引入新的罪行，針對未有遵辦驗窗通知，發生樓宇墮窗導致傷亡或財物損毀的個案，當局正統整收到的公眾意見，希望在明年上半年向立法會提交修訂草案。

屋宇署指正提升電腦系統，以提醒署方人員要按設定的時限，向業主發出警告信及定額罰款通知。完成檢控後，業主仍然沒有正面回應，便會設定時限，再次提出檢控。屋宇署同時制訂了事故報告標準範本，方便將調查結果上傳至部門的電腦系統，以備存完整紀錄。