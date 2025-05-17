女西醫涉濫發1.4萬免針紙 15「病人」將出庭

【本報訊】西醫蔡淑梅被指濫發逾萬張免針紙，被控17項不誠實取用電腦罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。蔡及丈夫否認全部控罪，案件昨在區院續審。控方指，蔡淑梅多以疫苗恐懼症為由發證明書。與此同時，在簽發免針紙數目急劇上升之時，兩名被告開立聯名戶口，存款約757萬元，認為兩名被告有份清洗黑錢。控方會傳召其中15名免予起訴、當初獲蔡發出免針紙的人士出庭作供。

偕夫另被控洗黑錢逾750萬 兩名被告分別是63歲女被告蔡淑梅；及其64歲丈夫、退休人士白偉雄。蔡面對一項不誠實取用電腦罪作為主控罪，16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪，控罪日期橫跨2022年1月30日至9月3日。蔡另面對一項洗黑錢罪，控罪日期為2022年4月9日至9月3日期間，涉款總額570,300元。蔡淑梅及白偉雄另同被控6項洗黑錢罪，控罪日期為2022年7月7日至10月10日期間，涉款總額約757萬元。

控方開案陳詞指，2022年1月30日至9月3日，被告蔡淑梅發出14,385張醫學豁免證明書予12,683名人士。在這些證明書中，12,749張以疫苗恐懼症或其他表達該意思的字詞作為宣稱的特定醫學原因發出。2022年6月至9月，她平均每小時發出15至44張醫學豁免證明書。2022年4月12日，兩名被告開立聯名戶口，在總存款中，有757萬元是以現金方式存入。他們開戶口的時間，正是蔡淑梅發豁免證明書數目急劇上升的時間。當他們被捕後，兩人便在短時間內轉移聯名帳戶的款項。案件編號：DCCC 228/2024