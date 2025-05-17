濫發免針紙 診症1分鐘簽證明 西醫王秉亮候懲

涉6635張首宗同類案罪成 法官：不宜社服令 醫生王秉亮涉嫌於新冠疫情期間濫發免針紙，他被控6項不誠實取用電腦罪，案件昨在區院審理。被告承認4罪，其餘兩罪獲准存檔法庭，成為首宗同類定罪案件。案情透露，本案涉及6,635張免針紙，有病人求診不足一分鐘就獲豁免證明。聆訊期間，法官不點名提及西醫蔡淑梅涉濫發免針紙案，指該案控方針對全部逾萬張免針紙起訴，一度問本案控方「點解有唔同處理」。法官押後案件至6月5日再訊，料屆時會判刑，期間被告須還押。

認4不誠實取用電腦罪 現年62歲男被告王秉亮。被告昨承認於2022年4月14日、6月2日及兩度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即香港特別行政區政府的電腦。其餘兩罪則獲存檔法庭。

據辯方指，被告在1988年港大醫學院畢業，之後註冊成為醫生。在本案中，被告簡單接受了求診人士的原因，並簽發醫學豁免。辯方形容，事件是被告「一生的恥辱，沒齒難忘」，被告好後悔，案發後已停止執業。

6‧5再訊 無保釋須還押 辯方力陳，無客觀證據顯示被告行為令任何人帶來實際傷害，冀法庭先索取社會服務令報告才判刑。法官起初拒絕，但最終同意為被告索取社服令及背景報告，惟強調本案不宜以社服令方式處理。由於本案屬首宗同類定罪案件，法官要求控辯雙方尋找相關案例，押後至6月5日再處理，屆時若可行會判刑。被告沒有保釋申請，候懲期間須還押。

同意案情指，被告在柴灣興華（一）邨興華廣場經營診所。本案牽涉6,635張醫學豁免證明書。被告由2022年2月開始簽發證明書，數目每月上升，由4月的968份上升至5月的2,968份。被告最常寫下的豁免原因是過敏、心血管疾病。控方列出其中4人的求診經過，會診歷時1至8分鐘。其中一名男子向被告透露，自己有家人患心臟病，他亦經常心口痛。被告沒就其病歷提問，或作進一步檢查，便叫他在門外等候。整次會診歷時不足一分鐘。另有一名打了兩針的孕婦，第一次向被告求診，並向被告說自己出疹。被告望一望她，便叫她留電郵。會診歷時約兩分鐘。案件編號：DCCC 1100/2024