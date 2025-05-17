明年請假2日布局 年廿七放到年初六

經濟差銀行也裁員 「到時未炒先算」 政府公布2026年17天公眾假期，打工仔有不少機會「自製長假期」，如在明年初的農曆新年假期中，只需請假兩日，即請年廿九（2月16日）及年初四（2月20日），即可「自製」9天的長假期，由年廿七放到年初六，待得年初七「人日」再「開爐」工作。不過，經濟不佳，不少打工仔對明年假期也稱無心規劃，有人說「2026年仍未被炒先算」。有人力資源顧問坦言，就業市場狀況不佳，短中期面對中美關稅戰等不確定性，長期更要迎接人工智能（AI）等科技「幾何級數」進步的挑戰，打工仔要積極提升技能，惟平時工作壓力大，放假可以為身心充電。

勞工處昨日刊憲2026年公眾假期，除農曆新年假，明年清明節為周日，翌日即4月6日訂為補假，而清明節翌日為復活節星期一，再加上4月7日被列作補假，打工仔變相不用請假已能享受5日連假，甚至提前多請3天假，連同周末周日便能放10日長假。

勞動節可享3日小長假 另外，明年元旦日為星期四，打工仔亦可只請一天假（1月2日），連同周末即可享有4天短假。十一亦可「照辦煮碗」，只消請10月2日星期五，就可度過一個「小長假」。因明年聖誕節為周五，連同拆禮物日等紅日只有4日假期，打工仔若想趁假期外遊，就要自行預留假期。

此外，明年有不少公眾假期均接近周末，其中5月1日勞動節是周五，打工仔除可享「快樂星期五（Happy Friday）」，還可連周末周日一起放3天「小長假」。佛誕當日為星期日，翌日（5月25日）補假。10月18日重陽節亦撞正周日，祭祖時間較鬆動。

籲增值技能防被AI淘汰 不過，不少打工仔有感當下經濟低迷，連銀行也要裁員，對於明年的假期也興奮不起來，有人擔憂地說「有工可以做到出年至講」，亦有人指「2026年仍未被炒先算」。毅知顧問公司董事總經理周綺萍向本報表示，香港經濟復甦未如預期，環球經濟亦持續低迷，令市場增加不確定性，長遠來看，打工仔要擔心AI和機械人等技術快速發展的威脅：「打工仔現在不止與同事競爭，更要與機械人競爭。」不過，AI在創意及客戶服務方面暫時難以取代人類，因其創意都是抄襲過去素材為主，而且人與人之間會接觸、有感情及溫度，建議打工仔從這此方向出發，增強競爭力。

2026年公眾假期列表