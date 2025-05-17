有案底前區議員 申社工註冊遭拒

【本報訊】屯門區前議員張錦雄在社交平台上載兩封社工註冊局的信件，指今年初向局方重新申請註冊社工資格，但上月底收到通知拒絕他申請，指與他十多年前的案底有關。張回應傳媒查詢表示，感覺註冊局在處理社工註冊有明顯改變，較以往嚴苛。社工註冊局主席許宗盛昨日回應指，機構會要求曾經犯案的申請人，提供不會再犯案的佐證，但張只提到過去一段時間曾於其他行業工作，態度認真。

機構促佐證不再犯 未獲理會 許宗盛在電台節目表示，認為張的解釋與不會再犯案無太大關係，曾要求他提供更多資料，但他沒有理會。而張過去有3宗罪行相似的案底，案情不算嚴重，但均沒有認罪，質疑張沒有真心覺得自己有罪。若他有心重投社工行業，應向機構提供更多實質的資料。

張錦雄前日（15日）於社交平台發文，指自己重新申請註冊社工的申請遭社會工作者註冊局拒絕。他指雖然未能再次成為註冊社工，但未來仍會以「社區工作者」、「助人者」身份繼續服務公眾。他提到，早年曾因3宗涉及「阻差辦公」及「非法集結」的案件被判罰款，金額由數百至數千元不等。雖然過往已有紀錄，但他在友人鼓勵下決定再次申請註冊，惟最終遭註冊局以相關前科為由拒絕其申請。

根據社會工作者註冊局發出的書面通知，該局根據《社會工作者註冊條例》，考慮申請人過往定罪紀錄及相關言行是否令社工專業聲譽受損，判定是否屬於「適當及合資格人士」。