上月申個人破產達811宗 按年增近10%
【本報訊】破產管理署公布今年4月的破產及清盤呈請個案，上月共接獲811份個人破產呈請書，按月減少75宗或8.47%，按年則上升69宗或9.3%。
法院發清盤令 飆逾7成
個人破產呈請個案回落至今年1月水平，不過，法庭發出接管令或破產令的數字則創約4年半新高，上月法庭共發出941宗破產令，按月上升295宗或45.6%，按年升82宗或9.55%。
公司強制清盤方面，4月份收到61宗呈請書，按月減少6宗或8.96%，按年減少5宗或逾7%。法院發出清盤令則有66宗，按月升12宗或22.2%，按年多28宗或73.68%。
根據破產管理署近年數據，去年至今，破產呈請個案亦曾錄得按月下跌，其後又反覆回升，如去年5月，本港一度錄得871宗個人破產呈請，翌月跌至702宗，跌幅雖達19%，但其後個案又回升；去年10月，個人破產呈請亦一度由877宗，減至去年11月及12月的833宗及781宗，其後又現反彈。
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