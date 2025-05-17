上月申個人破產達811宗 按年增近10%

根據破產管理署近年數據，去年至今，破產呈請個案亦曾錄得按月下跌，其後又反覆回升，如去年5月，本港一度錄得871宗個人破產呈請，翌月跌至702宗，跌幅雖達19%，但其後個案又回升；去年10月，個人破產呈請亦一度由877宗，減至去年11月及12月的833宗及781宗，其後又現反彈。