應對關稅貨物提前付運 港首季GDP升3.1%

【本報訊】政府昨日發表《2025年第一季經濟報告》和2025年第一季度的本地生產總值（GDP）修訂數字。香港經濟在今年第一季穩健擴張，主要受到貨物出口和服務輸出顯著上升，以及整體投資開支恢復溫和增長所支持，惟私人消費開支繼續錄得輕微跌幅。實質本地生產總值在第一季按年擴張3.1%，較上一季的2.5%升幅有所加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯增長1.9%。政府將2025年全年實質本地生產總值增長預測維持在預算案公布的2%至3%。

私人消費開支續錄跌幅 第一季經濟表現平穩，與外部需求大致持續，預期美國關稅在4月初大幅上升令部分貨物提前付運，香港整體貨物出口增長明顯加快，按年實質增幅為8.4%。同時，受惠於訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，以及跨境金融及集資活動顯著增加，整體服務輸出在第一季繼續明顯擴張，按年實質增幅為6.6%。

本地方面，私人消費開支繼續錄得1.1%的輕微跌幅，反映市民消費模式改變的持續影響。不過，購置機器、設備及知識產權產品的開支明顯增加，加上物業交投量明顯較去年同期高，擁有權轉讓費用急升，整體投資開支重拾溫和增長，按年實質上升2.8%。

第一季消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，與上一季的升幅相同。多個主要組成項目的價格壓力維持大致受控。計及政府的一次性紓緩措施的相關效應，整體綜合消費物價指數按年上升1.6%，高於上一季的1.4%。

通脹展望方面，本地成本和外圍價格壓力應會持續可控，整體通脹在短期內應維持輕微，而考慮到第一季的通脹情況與較早時預計相若，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.5%及1.8%，與《財政預算案》公布的預測相同。