斥白牌搶食生意失 的士業揚言申覆核

請願信交5000封 不滿政府遲未行動 的士與網約車的矛盾再度升溫，繼智慧出行聯合商會主席周國強上周五（9日）聯同30多名業界代表到西九龍政府合署請願，促請政府嚴打白牌車後，再有約40名的士車主昨早到金鐘政府總部請願，向政府遞交近5,000封請願信，強調若政府遲遲未有行動，不排除透過申請司法覆核，爭取解決問題。此外，運輸及物流局昨日約見網約車平台公司，重申其營運必須依法，局方現正全速推進規管平台的立法建議。

牌價大跌 憂最終淪為廢紙 小車主捍衛權益關注組發言人林智聰表示，的士商會曾要求運輸署打擊白牌車、取締非法白牌車，但當局11年來回應的信件都是一模一樣，只是改改日期或上下款。的士業經營困難，有參與請願的車主認為，白牌車非法載客情況已失控，在熱門載客地點，例如酒店、機場，白牌車載客次數是的士的4倍；又指自己每月的的士牌供款約2.6萬元，面臨困難。另有車主指，一直努力靠的士謀生養家，但現時的士牌價大跌，擔心的士牌照淪為廢紙。

林智聰提及去年有3名的士司機先後在青馬大橋跳橋身亡，令人傷痛：「我哋都唔想……」促政府盡快介入。參與請願的車主均持有不多於3個的士牌，強調車牌是「搵食工具」，不會用作買賣。

參與請願活動的團體要求政府即時將所有網約車平台下架，並向澳門學習，僅允許網約的士營運，又指稍後會派代表到申訴專員公署申訴。談到網約車平台帶來新衝擊時，林智聰表示，較早前網約車平台「滴滴」和「高德」提供白牌車服務，運輸署曾回覆業界稱會去信提示有關平台，必須持有載客取酬許可證才可以做生意，他評批署方此舉只是「溫馨提示」，形容是「你有你講，我有我做」。

對於白牌車肆意經營，團體批評執法部門打擊白牌車力度及阻嚇力不足，平均每星期只打擊約兩輛白牌車，而且僅在上午執法，白牌車司機為逃避執法只在夜間開工，導致的士業界晚間生意慘淡。林重申，贊成執法部門加強執法打擊「黑的」，強調「黑的」只是3、4萬名的士司機中的少數不法分子。他又指，若政府遲遲未有行動，將考慮就政府對的士專營權監管不力提出司法覆核，爭取解決問題。

當局稱網約車平台須依法 的士團體請願之際，運輸及物流局昨早發新聞稿指，關注現時網約車平台提供非法「白牌車」服務，昨日約見網約車平台公司，重申其營運必須依法。就規管網約車平台的立法建議，局方現時正全速推進，務求讓廣大市民和旅客享受安全便捷的點對點服務。

當局又指，前日（15日）連同運輸署與的士業界進行約兩小時的詳盡會面，就業界對於提升的士服務、規管網約車平台，以及打擊非法載客取酬等各項關注，局方及運輸署與業界雙方坦誠交流意見。會議後，局方已收悉業界的請願信及簽名，並會仔細參詳，與業界保持密切溝通。