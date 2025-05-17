團體籲了解青年吸煙原因 教育入手戒癮

【本報訊】港府計劃2027年第二季起禁止加味煙，關注組織成員徐緣認為，本港的吸煙率在國際間已經極低，考慮到早前加煙稅已加劇私煙問題，他擔心一旦正式禁售加味煙，便會令加味煙變成私煙販的「獨市生意」。目前執法部門力度不足，煙民戒煙意欲又低，恐怕屆時會令大部分煙民轉投私煙市場。

「另類煙」數據落後 促再調查 就政府控煙措施計劃進一步禁制「另類煙」，組織召集人盧啟律引述政府2023年的數據，指分別有1.1萬人吸食電子煙及3,400人吸食加熱煙。不過他擔心，當時本港已禁售電子煙及加熱煙，令有使用相關產品的人未必肯如實作答。他估計，現實情況起碼是政府數據的4至5倍，希望當局重新調查另類煙數據，並審視政策方向。

盧啟律又以英國為例，指出當地禁傳統煙時，並未禁止電子煙，讓煙民「有得揀」，以逐步戒煙。他希望政府政策可以「人性化啲」，應透過「鼓勵戒煙」、教育等方式控煙，而非「淨係講個禁字」，建議待經濟好轉、私煙問題紓緩後，例如參考煙稅收入回復到加稅前約90億水平作指標，才考慮實施加味煙禁令。他又指，即使完全禁煙，年輕人仍可在不同渠道接觸到煙草產品，建議當局了解青年吸煙原因，並從問題的源頭着手。

當局於4月底加碼推「控煙10招」，包括即時加強未完稅煙的相關罰則，若有人販賣低於煙稅的煙而無法提供證明，即可被檢控，最高罰款200萬元及監禁7年。另外有多項措施會分階段實施，包括明年1月1日起，落實排隊禁煙、指定處所出入口3米範圍禁煙，違例會定額罰款3,000元。