陰陽價打眼色 老鼠煙蠱惑交易

士多攤檔無法無天 揭充斥多區零售點 政府擬加碼控煙，冀加強打擊售賣「未完稅香煙」、「老鼠煙」等不法行為。但關注私煙問題的長遠煙草政策關注組昨日公布一項調查，發現市售「老鼠煙」不但依然活躍，而且平均售價更明顯上升三成。該組織2023年11月調查已發現，全港多區共42個零售點有賣「老鼠煙」，本月再巡視，發現七成仍繼續販賣，有士多曾兩度被揭賣「老鼠煙」，且曾遭市民舉報，惟至今仍大做生意。關注組質疑政府大加煙稅無助控煙，不但稅收較3、4年前大減約30%（見表），更激化私煙活動。如今政府又欲推新招，團體建議政府先解決私煙問題才考慮「禁加味煙」，避免私煙黨及不法產業日益壯大。

年半前被踢爆 迄仍販賣 長遠煙草政策關注組曾於2023年11月，到訪北角、九龍城，以及荃灣區內90個有賣香煙的零售點，包括士多、生果店、報紙檔等，發現當時有42個零售點有出售懷疑「老鼠煙」，平均售價為44元一包。本月，團體再派員到曾售私煙的42個零售點作跟進調查，發現私煙問題依舊猖獗。上次調查被揭有賣懷疑「老鼠煙」的零售點中，有七成（29個）情況依舊，其中北角區情況最嚴重，所有曾賣老鼠煙的零售點均仍有出售。

團體續指，葵芳一間士多今年已經兩次被傳媒揭發賣「老鼠煙」，甚至有市民曾就此投訴，惟日前該店仍在販賣「老鼠煙」，亦仍未見當局執法。團體同時發現市面兜售老鼠煙的販售手法更是隱蔽多變，如採取「不標價」、「陰陽價目」、「隱藏貨」、「買一送一」等手段，以荃灣一間報紙檔為例，販商在煙包架上標價80元一包，買家趨前購買時則實收52元。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律擔心違法市場已經成熟，熟客、煙民去到有關店舖時，單靠「打眼色」或「講暗號」，就可以買到「老鼠煙」，再推「加味煙」禁令恐會令情況惡化。

售價低於煙草稅 大量吸客 盧啟律表示，組織成員到訪涉事零售點時，見到部分較常見的「老鼠煙」牌子售價約為90元，上前問價卻獲告知可以「買一送一」，甚至有店家反問買方，「你買開幾錢」？團體指，涉事零售點的老鼠煙平均售價為57元一包，明顯低於現時的煙草稅（每包約66元），認為情況反映「老鼠煙」已成功吸納一大班熟客，即使加價，私煙生意仍未見受影響。

議員邵家輝就指出，有部分人進口煙草產品時，會出現「一半打稅、一半無打稅」現象，執法人員查核時，店家只要拿出有打稅貨物的完稅單，便難以分辨該批煙是否已完稅，故政府亦引入「完稅煙標籤制度」。他認為，雖然首階段「制度」明年第4季才會推出，但「遲到好過無到」，亦有助堵塞目前的漏洞。

對於政府「加味煙禁令」，邵表示不同意，並指出全球無國際城市會同時禁止傳統煙及另類煙，只有埃塞俄比亞、毛里裘斯等5個國家有採取此做法。他擔心若兩款煙全禁，會令煙民無選擇權，亦可能損害香港旅遊方面的自由形象。

販賣低於煙稅香煙的攤檔生意絡繹不絕。 盧啟律（右）建議政府暫緩「加味煙禁令」，避免加劇私煙問題。 有攤檔以「陰陽價」售煙，標價80元（紅圈示）卻實收52元。（受訪者提供） 近年煙草稅收入及完稅煙數量 本港私煙問題嚴重。