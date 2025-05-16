笑看天下：污點與蠢人如何拿捏

正在中東訪問的美國總統特朗普表示，卡塔爾航空同意向美國波音公司購買多達210架飛機，訂購合約為960億美元。白宮說這協議可為美國每年生產維持154,000個職位，也是波音長途巨型787夢想客機有史以來最龐大訂單。此外，特朗普與卡塔爾達成總額超過2,400億美元的交易，為未來兩國實現1.2萬億美元經濟承諾奠定基礎，強化美國製造業和技術領導地位。

特朗普為期4天的中東之行，首站訪問沙特阿拉伯即收穫滿滿，佢周二與沙特簽署多項協議，沙特將向美國投資6,000億美元，包括近1,420億美元的「史上最大軍售協議」，涵蓋通用電氣燃氣輪機及能源解決方案，以及波音737-8型客機。

然而外媒指出，沙特王儲改革國家經濟的龐大計劃，以及預期舉行的國際盛事如2030年世博、2034年世界盃，所需近二萬億美元，加上油價下跌，沙特不再如往年擁有龐大盈餘可供海外投資，據悉連王儲的「未來城」開發計劃亦局部縮減了規模。曾任國際貨幣基金組織駐沙特代表的經濟學家卡倫，甚至懷疑沙特連6,000億美元也難以籌到。看來，沙特亦有其「難唸的經」。

卡塔爾對侵侵亦十分豪爽，不但大訂美國波音飛機，仲有意捐贈一架約值4億美元的波音747-8型豪華飛機給特朗普。儘管特朗普聲稱這份禮物是送給美國國防部的，但咁大手筆嘅「饋贈」，引來包括民主黨陣營等認為事件涉及憲法、道德和保安問題，可是侵侵反而覺得不接受這樣的禮物是「蠢人」。

俗語說「吃人嘴軟，拿人手短」，堂堂世界第一強國的領袖，不怕成為政治「污點」人物而蒙羞，卻怕成為「蠢人」，這是「商人總統」的智慧邏輯？