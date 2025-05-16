龍吟虎嘯：特朗普轉性啦？

特朗普這一陣子好像在為「世界和平」到處奔走，美國要與宿敵也門叛軍青年運動（胡塞武裝）達成停火協議，還要積極介入俄烏的停火談判；在印巴衝突中，特朗普大力促成停火，且大肆邀功。時下又出訪中東三國，在沙特阿拉伯表示，將解除對敍利亞的所有制裁，並與敍利亞過渡總統沙拉會晤，聲稱敍利亞、伊朗、黎巴嫰將迎來擁抱光明的機會。特朗普說：「我將下令終止對敍利亞的制裁，以便給他們一個邁向偉大的機會。」

特朗普的自我吹噓，十分肉麻，以「救世主」自居。這大概和他不久前參加梵蒂岡前教宗葬禮有關，和他在社交媒體發放頭戴主教冠、身穿教宗白袍的AI生成圖有關，直情上帝上身也。當然，關乎國策，關乎「美國再次偉大」，特朗普是不能僅靠上帝上身的；對有商人總統身份的他而言，最主要的「決策」出發點，乃商業利益和眼光。他說，美國對中東今後應是「由商業而非混亂、由輸出技術而非恐怖主義去定義」。他還嚴厲批評，這些年來，有太多美國總統深陷一種觀念——美國的職責是去審視外國領導人的靈魂，並利用美國政策在為他們所犯下的罪孽伸張正義。

對於特朗普的這些言行，美媒稱之為「外交政策重大轉向」、「以實用主義為中心」；英媒稱之為「利益取代了意識形態」，特朗普「顛覆了美國傳統的外交方針」，向全世界表明「跟美國做生意，美國不會干預你們」。特朗普這套商業利益、商業眼光的說詞，在訪問沙特時收穫甚豐，美沙簽署了戰略經濟夥伴關係文件、簽署了涉及國防和能源等多個領域的雙邊協議及合作備忘錄，包括沙特向美國投資6,000億美元。

特朗普真的會「利益取代意識形態」嗎？不錯，美國帝國主義是商業利益至上，但也離不開意識形態戰打擊對手、攻城掠地，為資本商業利益鳴鑼開道。特朗普的保守右派政治光譜和許多胡說八道，就有很濃的意識形態色彩。