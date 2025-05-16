坦言集：正視印度

假若沒有對外的戰爭，國內亦沒有內戰式的動亂，依印度的龐大人口紅利，在今後一、二十年裏，將會與中國、美國、歐盟並立，成為全球最大的經濟體之一。

印度當前近似中國改革開放時期，那時美國政治上利用中國制衡蘇聯，經濟上壓倒日本，結果頗為成功。現時美國的戰略應是以印度制約中國，即使沒有當年美國強大勢力的支持，美國霸權也已大不如前，但在今天中美新冷戰的發展裏，美國可給予印度的助力可能大於當年給予中國，美國更迫切要依靠印度來對付中國。

此外，中國有舉國體制的集中效益，印度卻是多元體制，更有利於與教育、文化結合形成創新。印度的科技基礎不遜於改革開放時的中國，且印度在教育科技乃至企業管理方面，比中國更與歐美合作，且印裔已進入歐美政經體系的核心部分，與歐美合作更少隔膜和猜忌，融合更易。

以印度的發展前景來看，它肯定在國際事務上有更大的參與和影響，這不是由中國或其他國家所可抑制的。至少在南亞和亞洲的區域內，印度從哪個角度看都會舉足輕重，尤其是環印度洋地區，有着眾多的印度人社區，比起華人並不少。當印度經濟起飛，印裔自會受益，印度的影響力必然更為擴大。作為全球人口最多的國家，印度至少可有與中國媲美的發展成績。由現在到今後一、二十年裏，印度（或可加上印尼、日本）將會與中國同是亞洲世紀的主力。

中國在宗教上深受印度文化影響，兩大文明並不衝突。英國統治時期，印度成為英帝國支柱，英國利用印度人才作為英殖民主義軍隊和政經擴張的主力。近兩個世紀的殖民地化、新舊殖民主義扭曲了印度的文明和政治認同，一直未能認真地進行去殖民地化，反因英國陰謀、宗教分歧，形成印度教與伊斯蘭教的敵對鬥爭。莫迪政權雖說是激進印度教取向，但亦重新確定後殖民地的印度國家與文化認同，這與印度經濟起飛同時，必會改造印度。在這些挑戰下，印度將有更新的變革。

面對印度的發展，中國是否應如一些帶有種族歧視的民粹主義者，或追求中國霸權者那樣，與印度敵對，找機會策動巴基斯坦對之開戰來確立中國世界第一？抑或是積極與印度合作，聯手帶領亞洲擺脫歐美控制而重新崛起？這將決定亞洲乃至世界未來的發展。