紅磡過路捱房車撞 非漢頭重創送院亡

司機吹波波未超限度 涉危駕被捕 紅磡昨凌晨發生奪命車禍，一名非洲漢橫過馬路期間，遭一輛私家車猛撞彈上擋風玻璃，繼而反彈落地頭部重創不省人事，送院後宣告不治。肇事男司機接受「吹波波」證實體內含有酒精，雖然未有超標，但他仍涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。此外，土瓜灣一輛冷凍貨車在十字路口，攔腰撞向一輛七人車，導致該車司機頭暈送院治療。

昨日凌晨近3時，一輛白色私家車，沿紅磡戴亞街往大環山公園方向、駛至紅磡邨紅昇樓對開時，意外撞及一名正橫過馬路的43歲非洲裔男子。由於撞擊力頗大，非洲漢被撞至彈上車頭擋風玻璃，然後反彈落地倒臥路旁，私家車則衝前約30米始停下，司機慌忙報案求助。捱撞非洲漢頭部嚴重受傷，當場陷入昏迷奄奄一息，救護車把他送伊利沙伯醫院搶救，惜延至凌晨4時47分證實死亡。

肇事私家車車頭擋風玻璃碎裂，右邊倒後鏡損毀，肇事司機的父母亦接報趕至現場了解。司機接受酒精呼氣測試，證實體內含有酒精，但並未超標。執法部門經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名姓甘（32歲）私家車司機，並將其帶署助查。

貨車攔腰撞 七人車司機送院 此外，昨晨近9時，一輛冷凍貨車沿土瓜灣九龍城道北行、駛至馬頭角道交界十字路口，攔腰撞向沿馬頭角道西行馳至的七人車，七人車左車身凹陷損毀，冷凍貨車則左車頭毀爛。七人車姓邱（43歲）男司機報稱頭暈，由救護車送往伊利沙伯醫院治療，53歲南亞裔貨車司機無恙。經初步調查後，不排除有車輛衝紅燈肇禍。

印裔鐵騎士酒駕 切線撼巴士 另於前晚約8時半，一輛電單車沿灣仔交匯處往北角方向駛至近紅隧入口，擬切線時與一輛馳至的巴士相撞。電單車55歲印度裔鐵騎士手部受傷，他接受「吹波波」未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。事後，該名被捕鐵騎士與兩名受傷巴士女乘客（64歲及77歲），均被送往律敦治醫院治理。