兩消防員輪姦醉娃案 首被告：睹性交想加入

稱覺刺激畫面震撼 求女事主口交獲允 兩名消防員涉於2021年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間飲酒，期間兩人被指趁女方喝醉時，分別強姦她。兩人否認一項強姦罪，案件昨日在高院續審。其中首被告出庭自辯稱，目睹次被告跟女事主性交，覺得畫面好震撼，他有性慾並想加入。他問准女事主，事主才邊跟次被告性交，邊幫他口交。最終他不小心在事主頭髮射精。他道歉，事主卻埋怨「唔知係咪特登」。

兩名男被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均任職消防員。他們同被控於2021年8月20日，在旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。控方舉證完畢，李浩田選擇出庭作供。

李供稱，當日在酒店房廁所洗澡後出來，見到次被告陳卓軒正跟X性交。次被告赤裸上身站着，X平躺在床。李坦言，這是他第一次見到類似畫面，覺得既震撼又刺激，「有興奮嘅感覺」。他萌生性慾，想加入，又不敢太主動，心想「就咁過去會唔會嚇親佢哋兩個」。他只好沿床邊走去，問X「可唔可以錫你」，X說可以。他彎身吻X，繼而摸她的胸，當時他已完全勃起。接着，被告再問X「可唔可以幫我含」，X同意。他脫去褲子，跪着把陰莖靠近X臉部。X手口並用幫他口交。

首被告今接受控方盤問 李浩田憶述，過程中他全程望着X，對他來說，這屬視覺享受。而X用力握着他的陰莖，「嗰種刺激感，令我好快有想射嘅感覺」。他射精一刻，把陰莖抽離X的口，但仍不小心射到她的臉和頭髮，X說「喂呀」。事後他去沖身，期間X入廁所清洗。他向X道歉，說「Sorry，頭先唔係有心」，X似在埋怨，道「唔知係咪特登」。李強調，他在過程中不見X掙扎。以他觀察，X是清醒的，她同意跟次被告性交；當晚他自己則不曾跟X性交。李完成主問，今日會開始接受控方盤問。案件編號：HCCC 230/2024