醫健：職場健康：響應「世界高血壓日」齊來預防隱形殺手

高血壓被喻為「隱形殺手」，本港約30%成年人士患有此症。由於症狀不明顯，許多患者直至出現嚴重併發症才察覺，高血壓亦是誘發心臟病、中風、糖尿病及慢性腎臟病的其中一個重要風險因素。適逢5月17日「世界高血壓日」，呼籲忙碌的上班族要預防高血壓，定期量度血壓，及早發現、及早控制。

何謂高血壓？

成年人若收縮壓持續≥140mmHg（毫米水銀柱）或舒張壓≥90mmHg即屬高血壓。若收縮壓介乎120mmHg至139mmHg，或舒張壓介乎80mmHg至89mmHg，則屬於前期高血壓，應多加注意。

量血壓貼士

•量度血壓前30分鐘不要運動、吸煙、進食或飲用含咖啡因的飲料（例如茶或咖啡）。

•在安靜舒適的環境下進行。

•量度時舒適地靠着椅背而坐，腳踏地面，手臂承托於和心臟同一水平，保持放鬆，盡量不要談話。

降低高血壓風險，建立健康生活模式是關鍵

•改善飲食習慣，減少攝取鹽分，維持均衡飲食，每日進食最少兩份水果和3份蔬菜，以及適量的五穀類、魚類、果仁、瘦肉等。

•逐步建立恒常運動的習慣及維持健康的體重和腰圍，避免久坐，不吸煙。

•保持心境輕鬆，多做減壓練習或運動，如練習靜觀、瑜伽、太極或一些深呼吸的技巧，並確保每天有充足的睡眠及休息。

推動職場健康

職安局、衞生署及勞工處合作推出「好心情@健康工作間」及「護心計劃」。前者以心理健康、體能活動和健康飲食為主題，提供多元化活動幫助機構建立健康工作間。後者推廣關注心腦血管病風險，鼓勵建造和物管業從業員，建立健康生活模式。參加機構更可獲得免費或資助購買健康檢查儀器，包括體脂磅、血壓計及軟尺等，供機構員工於工作場所內使用。

職業安全健康局

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