血瘀體質女性 肝癌風險高8倍

【本報訊】癌症初期未必有徵兆，令人防不勝防。有學者引述研究數據指，中醫體質學揭示特定體質與癌症風險的關聯，例如體質屬於濕熱質，其罹患肝癌的風險就會較其他人高出3倍；若女性屬於血瘀質，其罹患肝癌的風險更高出近8倍。有中醫認為，通過定期進行中醫體質辨識，高危人群可以及早了解自己的體質狀況，並採取針對性的健康干預措施。

註冊中醫師郭莹莹指出每人體質不同，根據《中醫體質分類與判定標準》，體質分為「平和體質」和其他8種「偏頗體質」，其中偏頗體質或會增加染病風險。

一項內地研究就訪問了388位年齡介乎40歲至69歲的癌症高風險人士，並分析5種主要癌症與中醫體質的關聯情況。研究發現體質濕熱質者，其罹患肝癌的風險較其他人高出3.32倍。若女性屬血瘀質，患上肝癌及結直腸癌的風險，更較其他體質人士高出7.97倍及5.52倍。

另一項研究亦指出，若女性屬「氣鬱」體質，患乳腺癌風險約為一般人的3.2倍，而「氣鬱」加「濕熱」或「血瘀」體質，風險更可升至4.8倍及3.3倍。

籲定期作中醫辨識 中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院客座副教授黃韻婷表示，中醫體質學的核心理念是「治未病」。高危人士可透過定期進行體質辨識，及早了解自身狀況，並採取對應措施，例如「痰濕」體質，應減少高脂、高糖飲食並增加運動；對於「血瘀」體質，則可透過按摩、針灸等促進血液循環，以改善情況。