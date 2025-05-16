聖德肋撒醫院又出事 手術紗布遺男童口腔

【本報訊】聖德肋撒醫院繼手術室壞冷氣事件後，再爆出一宗醫療事故。衞生署昨日公布，今年3月接獲一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名接受扁桃腺及腺樣體切除術的11歲男病人，有紗布於手術後被遺留在病人口腔內，病人其後將紗布吐出，現已出院。據悉，涉事醫院為聖德肋撒醫院，而院方亦向本報證實事件。同時，今年第一季署方接獲私院呈報一宗錯誤處方藥物的重要風險事件，以及向一名60歲女病人注射化療藥物時輸液速度出錯，病人情況未有受事件影響。據悉，涉事醫院為養和醫院。

養和誤處方藥物輸液速度錯 聖德肋撒醫院回覆本報查詢時表示，今年3月31日，一名11歲男童經客席耳鼻喉專科醫生安排入院，施行扁桃體及腺樣體切除術，於手術後吐出一小塊紗布。院方隨即跟進事件，並與涉事客席醫生聯絡，並於調查後證實，該塊紗布於手術止血過程中遺留於口腔內。院方即時向家屬解釋情況。其後，病人已如期出院。

醫院發言人表示，院方已就事件即時檢視手術期間紗布點算程序，並加強相關工作培訓，以及嚴格執行不能剪斷紗布，以免同類事件再次發生。醫院對事件表示遺憾，並向病人及家屬致以慰問。

衞生署表示，涉事私家醫院在識別事件後24小時內呈報，而署方收到呈報後亦隨即跟進，並要求院方於4周內提交調查報告。而涉事醫院亦已提交調查報告。

重要風險事件方面，署方調查指，未有證據顯示院方違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則而導致事件，調查仍在進行中。另外，衞生署又指，兩所涉事私院均已採取改善措施，署方亦會繼續監察相關措施的實施情況。