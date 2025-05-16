新冠料維持高活躍 周錄18重症或死亡

【本報訊】新冠病毒傳播不斷加劇，衞生防護中心昨日公布最新監察數據，新冠病毒活躍程度持續上升，部分監測指標更已超過去一年的最高水平。中心上周錄得12宗學校及院舍爆發個案，較前一周上升。重症及死亡個案雖有所減少，但仍有18宗。中心總監徐樂堅預料，新冠活躍程度至少在未來數周維持在較高水平。有學者就指出，新冠病毒傳播雖較去年高峰期上升，惟同期嚴重個案相對較低，對社會整體影響愈來愈輕，感染的徵狀亦較輕微。

防護中心數據顯示，上周化驗所新增的樣本帶新冠病毒者有1,042個，較前一周972個上升。而中心公共衞生化驗服務處上周收集的樣本中，就有13.66%帶有新冠病毒，較前一周的11.42%上升。

12宗學校或院舍爆發 上周的學校或院舍新冠爆發個案有12宗，較前一周增加3宗。同時，本周首4日（11日至14日）已經錄得10宗學校或院舍爆發新冠的個案。至於嚴重個案方面，上周錄得18宗新冠重症或死亡個案，較前一周的31宗明顯下跌。

徐樂堅指出，本港的新冠主流病毒株於今年3月下旬開始再轉為XDV，而現時未有證據顯示XDV會引致更嚴重疾病。不過他亦提醒，新冠變種病毒株不時改變，不能掉以輕心。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日於電台節目中指出，每個人經過多次感染後，身體的抗體便會對新冠病毒有記憶，防禦新變種株的能力會較高，故日後再感染，病徵會愈來愈輕。不過他亦提醒，較「脆弱」的人群，即體弱及長期病患者，需要接種疫苗提防感染。