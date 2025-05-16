東呼即應：途人懶理燈號 車前照過馬路

【本報訊】除了疾病令人防不勝防，一旦遇上交通意外亦容易「手尾長」。《東呼即應》近日發現網上有片段顯示，多名路人無視交通燈已轉成綠箭嘴，竟然大模廝樣選擇「可以開始橫過馬路」。另有片段顯示一名女孩，懶理燈號，拔足狂奔，一口氣以大斜線方式試圖橫越多條馬路。一輛私家車更險將其攔腰撞上，幸及時煞停。女孩執番條命後，繼續狂奔。

從網上流傳的影片可見，綠色的行車燈號已經亮起多時，但該輛車前面卻不斷有行人「施施然」橫過馬路，令司機不得不行兩步就停一停。雖說港府早前加重違規過馬路的罰則，執法部門、交通督導員又被發現藏身暗處，專捉違規過馬路人士，惟似乎仍欠阻嚇作用。

女孩斜過十字路口險被撞 另一片段更令人嘩然，片中一名白衣女孩，拿着一個疑似膠袋物體在馬路的十字路口拔足狂奔。雖說行人交通燈的「紅公仔」已經亮起多時，不過女孩卻似乎自信滿滿，以為可「跑得快過車」，完全無視燈號直接「斜過」十字路口，險被一架駛出的私家車撞倒。幸好司機反應迅速，及時煞車，否則恐怕會釀成意外。