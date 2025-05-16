東呼即應：食肉菌入侵風險暗藏 東呼邀專家教預防

拮手指驗血糖恐感染 消毒蓋好傷口可避免 衞生署衞生防護中心上月29日公布一宗感染「甲類鏈球菌」。患者接受中醫針灸治療後，出現發燒及大腿痛，確診壞死性筋膜炎，要截肢。《東呼即應》邀請專家講解如何預防食肉菌感染。有醫生指，壞死性筋膜炎一般指細菌由傷口感染，引致嚴重發炎。注射胰島素、拮手指驗血糖，都是入侵性的程序，應先以酒精消毒，待乾了才進行，完成後亦應妥善蓋好傷口。有中醫則指，懂得針灸的醫師一定經過專業培訓，亦會消毒器具，甚至應該使用一次性消毒用針。關於坊間指超聲波針利用波頻原理，不會有實體針。她指論強度，針感遠遠不如針灸，故難以取代。

家庭醫生林永和指出，「食肉菌感染」醫學上稱為「壞死性筋膜炎」，一般指細菌感染傷口所引致的嚴重發炎。若擦損、被蚊咬、被針刺到，一旦處理不好、沒有消毒，或患者本身屬高危群組，例如長期病患、「一老一少」、糖尿病等，細菌入侵皮膚以下組織的機會也較大，可導致入侵性壞死性筋膜炎，其中最常見的甲型鏈球菌會在皮膚和人的咽喉找到。他又指出，即使是一般皮膚上的細菌，若處理不當，亦可引致表面傷口感染。

皮膚咽喉易藏菌感染傷口 林解釋，注射胰島素、「割手指驗血糖」等均屬於入侵性程序，必須先用酒精為注射部位消毒，並待其乾透才可注射，而注射後亦要妥善蓋好傷口，減少感染風險。只要做足消毒程序，感染風險便可大大降低。對於坊間有人會自己打針，接種「肉毒桿菌毒素」等針劑，林稱，醫生一般不會建議市民自行接種針劑，因為人體的神經線系統複雜，若注射的位置、方位等不理想，不但會令麻醉反應不理想、引起副作用等，若針具未消毒、皮膚不乾淨，更隨時感染食肉菌，引致壞死性筋膜炎。

註冊中醫師楊明霞指出，現今中醫師在針灸前，必須為患者針灸的位置消毒，加上現時一般中醫都會採用一次性的消毒針，故衞生情況較為理想，而中醫藥管理委員本身亦有明確的專業守則，列明針灸時的消毒程序及細節。她又提到，各中醫師對預防感染方面亦有不同的個人習慣，以她自己為例，除了消毒雙手，亦會戴上經消毒的一次性手套進行針灸。

超聲波針無穿刺惟效果差 對於坊間關注「超聲波針」是否有助減低穿刺帶來的感染風險，楊解釋，坊間流行的超聲波針多為家用、「看門口」的產品，其操作也較簡單。一般「超聲波針」會透過超聲波的波頻對準穴位，並無實際插針，故不屬於穿刺。她又指出，雖然該儀器可能設有不同強度，但其「針感」仍遠不及真正的針灸。針灸時，醫師需要調整不同穴位、深度、角度等，以達致最佳治療效果，例如皮膚上的其中一個穴位可透過針灸改善皮膚發炎問題，且亦有科學實證針灸可以有效鎮痛及紓緩肌肉問題。楊又指，提供針灸的醫師需要經專業培訓，呼籲患者如有需要，應尋求合資格人士針灸。