醫健：醫患同行：仁滙醫療中心結業事件暴露出法例漏洞

最近仁滙醫療中心突然關閉，導致過百客戶由於預繳疫苗套餐收費而蒙受不必要損失。根據《私營醫療機構條例》（第633章），法例原則是以處所為本，對註冊醫生或牙醫執業的私營醫療機構作出規管。局方正積極推展餘下私營醫療機構的規管制度，但對於以一般商業登記無醫療人士在內的「醫療機構」，與醫護以自僱形成合作的公司進行各類推銷卻不在監管之列。

宜界定「醫療程序」 加強監管 根據衞生署說法，由於仁滙醫務集團並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所，目前條例根本無力規管。就算署方積極推展診所規管工作，對這些「醫務機構」也無能為力。從仁滙醫療事件中可看到，當局有必要清楚界定甚麼是「醫療程序」，並且需要對於非醫療人士持牌的醫療機構的過分失實宣傳及傾銷作出一視同仁的監管。

尤其現時在大灣區融合的趨勢下，政府有需要加強監管來自本港及內地或海外醫療機構在港進行的銷售手法，以及劃一在港從事醫療商業活動的指引，由於以往包括醫委會以及政府均沒有來自香港以外的公司或醫療人員的管轄權，吸引很多內地醫療機構在香港大肆宣傳，更多是香港資金背後支持，造成不公平的競爭，這無疑是香港法例監管的漏洞所致。政府應與大灣區相關部門如衞健委推出一致的指引，甚至考慮把兩地的監管制度也適度融合，在人流、物流、資金流、資訊互通之外，亦把制度做到互通，才能真正做到大融合。

要把香港醫療產業造大，除了產學研之間造強造深，港府也須重點把醫療產業及健康科技的影響力輻射出去，協助把醫療及學研透過如貿發局甚至旅發局宣傳到大灣區及一帶一路，鼓勵高增值的醫療旅遊及大健康產業協作，協助更多醫療產業在大灣區及一帶一路發展，促成更多港資企業協助內地醫養機構一起合作提升包括管理及質素保證，提高醫療保險比率以分擔政府負擔及提質提量等雙贏策略，才能務實有為把醫療產業做出更大成績。

病人及醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會