英擬收緊永居條件 審視持BNO是否在列

【本報綜合報道】英國政府日前發表移民白皮書，建議把移民獲得永久居留權的條件，從原本住滿5年增至10年。英媒前日報道，政府仍在審查英國國民（海外）護照（BNO）簽證是否受影響，多位英國議員促請政府交代。

英國國會跨黨派香港小組主席、工黨議員麥道國指，自移民白皮書發表以來，許多港人與他聯繫表達憂慮。他呼籲政府縮短港人獲得永久居留權的住滿年限，強調英國對港人有歷史責任。工黨議員布里克爾（Phil Brickell）指，延長住滿年限將對BNO持有者的生活產生毀滅性影響。自由民主黨議員迪恩（Bobby Dean）批評政府把香港人視為二等公民。

港人當地讀書 學費或狂升 報道提到，如果港人獲得永久居留權的所須時間延長，他們將無法如期取得本地學費資格，需支付高昂的國際學費。英國政府發言人強調，BNO移民途徑體現英國對港人的歷史和道德承諾，BNO持有人獲得永久居留身份並符合3年通常居住要求後，有權與其他永久居民平等獲得學費資助。