涉冒簽呃公司1880萬 財務經理還押

【本報訊】一名財務經理涉嫌穿公司櫃桶底，由2018年至今，多次透過冒簽授權人簽名，以現金支票方式盜取，涉款超過1,880萬元。該財務經理被控一項盜竊罪，案件昨日在東區裁判法院首度提堂。被告暫時毋須答辯，押後至8月7日再訊，被告續還押。

51歲女被告黃瑞娟，報稱任職財務經理。她被控於2018年5月18日與2025年5月10日之間，首尾兩日包括在內，在香港偷竊據法權產，即恒生銀行有限公司在一帳戶欠通城光學（香港）有限公司的合共港幣18,895,629.6元的債項，而該等據法權產為屬於該通城光學（香港）有限公司的財產。

控罪時間橫跨7年 被告在本周二（13日）被捕，至昨日被押上法院應訊。控方申請押後案件12星期，以便進一步調查，並向涉案公司釐清實際損失。由於本案控罪時間橫跨7年，故申請較早時間押後。控方反對被告保釋，辯方有擔保申請。裁判官聽取陳詞後，駁回保釋申請，候訊期間被告須還押。案件編號：ESCC 1287/2025