「禁地」外影相觸法否 當局：需視乎意圖

【本報訊】當局把6個國安公署履職場所列為「禁地」，包括前身為酒店的北角城市花園道9號。在審議兩項國安附屬法例期間，多名議員關注市民會否誤墮法網，更舉出多個場景，例如市民在列為「禁地」的公署履職場所門外影相及「行過跌咗錢入去執」會否犯法；在口角期間自稱公署人員會否被視為冒認，甚或被黑客入侵被迫收到公署機密資料，會否被視為管有機密資料而觸犯法例。

以牆分隔 不存在「誤入」情況 早前擔心市民誤入「禁地」的議員楊永杰昨在小組委員會上指出，雖然當局已強調相關「禁地」不涉民居，但他認為相關地點始終位於市民生活的附近，關注市民「影相影到」會否違法，以及如何防止禁地附近學校的學生誤進。當局解釋，主體法例已說明需要視乎「意圖」，「普通行過喺門口影張相呢，我相信你就唔係有意圖」，又指「禁地」標示清晰，只是大樓的「邊界」，亦有清晰指示讓公眾明白何謂禁地，會讓執法部門與學校聯絡。

另一議員謝偉銓關注會否禁止無人機進入「禁地」。當局指主體法例關於「間諜活動」的條文表明，不得使用無人工具接近、查察，從上方或下方越過，有意圖、「立心不良」的情況下「梗係唔得啦」。

委員會副主席陳克勤關注部分禁地與市民生活的地方只是一步之遙，認為要有機制保障無惡意、誤闖的市民，舉例「行過跌咗個5蚊銀，我入去執番」。當局指禁地以「牆」作為分隔，不會存在誤入的情況，又指人員可命令相關人士離開。

附例規定冒認公署人員即屬犯法。他在另一節會議上又舉例「我同某人鬧交，話信唔信搵國安拉你，算唔算冒認公署人員？但在市民日常生活中，尤其是鬧交，經常會講一啲意氣說話，界線喺係邊度？」政府強調要用可能性及可信性去分辨。

針對保密制，小組委員會主席廖長江問及若被黑客入侵，資料被放出，市民被迫擁有公署的機密資料將如何處理。政府回應稱，若只是純粹及被動下獲得資料，應不會觸法，但該人不應管有該等資料，有責任交還公署或刪除，亦不能進一步披露，若擅自轉發便會違法。