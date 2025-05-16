國安附例 小組委會審議 僅花逾5小時

倘無協助公署執法 可視違公務員守則 立法會內務委員會轄下小組委員會昨僅以逾5小時，極速完成審議涉及國安公署的兩項《維護國家安全條例》附屬法例，今日將向內會匯報。附屬法例訂明公務人員須按公署要求提供一切協助等，卻沒有訂定違反規定的罰則，政府強調若公務員違反規定，有機會違反公務員守則。被問及提供虛假陳述具域外效力，是否包括內地以外的地方，政府回應指主要考慮場景是在內地提供虛假證供，又否認內地執法機關會在中國以外地方執法，強調依法而行。

政府日前提出以「先訂立、後審議」形式，修訂《港區國安法》附屬法例，並於本周二（13日）下午刊憲，公告《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》及《維護國家安全（禁地宣布）令》，即日生效。

當局稱公僕有責任配合相關工作 內會昨早通過成立審議附屬法例的小組委員會，小組委員會即日召開3節會議，亦即日完成審議工作。由於附屬規例中，訂明公務人員須按公署要求，依法及時提供一切所需和合理協助、便利、配合、支持和保障，議員陳紹雄關注附例沒訂明公務人員違反相關規定時的罰則，政府對蓄意不協助公署的公務員會否施加內部紀律懲處，當局回應指公務人員有責任協助公署的工作，否則有機會違反公務員守則，但這個情況並不違反附屬法例中針對港區國安法第55條所述的情況。

在內地供虛假陳述 具域外效力 小組委員會主席廖長江關注目前只有提供虛假資料相關的罪行有域外效力，為何其他5項沒有。當局回應稱：「啟動了55條之後，我們整個審訊都會在內地人民法院指定的法院處理。如果提供證據是會在內地發生，若發現他給完證據後原來是假，但是那個人可能已回港，那怎麼處理？是不是沒有法律後果？你又不可以把他送回內地審，因為那件事已經不是內地管轄權之內的事，所以製造這個例外，其他條款只不過是因應我們一般原則及視乎情況。」當局又認為一般情況下其他罪行較難在域外干犯。

議員關注條文「特區以外」範圍 對於提供虛假陳述具域外效力，議員簡慧敏關注條文字面上「特區以外」的地方是否包括內地以外的地方。政府解釋，主要考慮場景是在內地提供虛假證供，但國安條例其他條文亦不會註明域外效力的地點，認為「特區以外的地方」陳述簡潔。政府又否認內地執法機關會在中國以外地方執法，強調依法而行。

第55條訂明有3類情況，國安公署或特區政府可提請中央批准，由公署對危害國安案件行使管轄權。陳紹雄關注公署行使管豁權後，案件嫌疑人是否仍享有本地法例下的權利與保障。

政府指公署行使管轄權意味第55條啟動，案件適用內地刑事訴訟法，而相關訴訟法雖然與香港法律並非百分之百一樣，但一些基本原則包括無罪推定、不會強迫作供等均有包含，強調即使香港法律不適用，亦不等於基本的人權自由不存在。