將關閉宜安街市 長遠建基層醫療設施

【本報訊】食環署管轄的公眾街市近年空置率上升，該署近年陸續關閉部分街市另作他用。據觀塘區議會文件顯示，食環署日前向食物環境衞生委員會提交文件，因考慮到空置率及其他因素，決定關閉觀塘宜安街街市。該署初步計劃今年第4季關閉觀塘宜安街街市，用地長遠用作設立基層醫療相關的設施，相關決策局已開展前期研究工作。

去年出租率僅43% 按食環署文件顯示，觀塘宜安街街市1999年起啟用，共設兩層的街市總面積約3,000平方米，截至今年4月初，65個攤檔中有28個租出，去年出租率約43%。該署又指，宜安街街市鄰近同為食環署轄下的瑞和街街市，後者「貨品種類和價格均具競爭力」，亦設不同類型的新鮮糧食店、超級市場及零售店舖，考慮到前者空置率及其他因素，決定關閉宜安街街市；署方諮詢相關持份者後，將按實際情況敲定關閉日期，關閉後的短期用途由該署按既定程序，物色其他政府部門使用，以善用資源。

至於其他公眾街市的出租率，根據食環署回覆今年立法會特別財委會的文件，去年本港大多數街市出租率均超過六成，不過元朗同益街市、觀塘宜安街街市、元朗洪水橋臨時街市及東區鰂魚涌街市出租率過去5年不斷下跌，去年比率跌至不足五成，當中最低的為元朗同益街市，去年出租率僅36%。