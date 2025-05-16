光學雷達監察輕鐵沿線 及早發現高危樹木風險

將迎風季 研發系統藉AI分析行駛範圍 颱風雨季將至，樹木倒塌或樹枝斷裂影響交通出行。港鐵兩年前起研發「樹木監察系統」，透過光學雷達自動收集鐵路沿線的樹木數據，再利用人工智能（AI）分析樹木進入列車行駛範圍的風險，以及早檢查和安排修剪較高風險的樹木。港鐵已於兩架輕鐵列車安裝有關系統，聲稱最快可於一周內完成巡查整個輕鐵沿線、約4,400棵樹，應用至今已發出逾600個預警提示。系統現已申請專利，並於去年日內瓦國際發明展獲得銀獎。

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強指出，輕鐵網絡全長36公里，全部均為露天路段，沿線有約4,400棵樹，部分樹木靠近輕鐵的架空電纜，例如塘坊村站的路段，故必須做好樹木管理，以減低對服務的潛在影響。港鐵的創科團隊於2023年研發樹木監察系統，兩架已安裝系統的輕鐵車輛，在載客行駛期間，透過車頂的光學雷達自動收集沿線樹木的數據，包括高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等；位於輕鐵車頭的鏡頭亦會同步記錄沿線的實境影像。

2輕鐵裝系統 2年發600預警 系統會根據光學雷達收集的數據，製成3D數碼地圖，員工可透過比對實境及雷達影像，掌握鐵路行駛範圍內的樹木情況。同時，系統會透過人工智能，分析收集到的數據，評估沿線樹木的生長狀況，並預計樹木進入輕鐵行駛範圍的風險。陳慶強指，系統後台的畫面會以綠色方框顯示輕鐵附近的樹木，紅色及橙色方框顯示輕鐵監察範圍，而三者重疊的位置則代表樹木進入監察範圍，系統會發出預警提示，通知樹木管理團隊及早檢查確認，安排修剪較高風險的樹木。自兩年前使用至今，系統共發出逾600個預警提示。

陳強調，無論有否安裝系統，每年只有幾宗樹木進入行駛範圍的個案，而系統旨在協助團隊及早辨識樹木生長情況對輕鐵運作的潛在風險，可更針對性地規劃樹木修剪工作的優先次序，結合團隊對樹木健康狀況的專業評估，相輔相成。現時兩架輕鐵車輛每月可完成巡查整個輕鐵網絡沿線的樹木一次，有需要時更可縮短至一個星期，加上樹木管理團隊原有的定期巡查，提升巡查密度。

應用重鐵與否 需作環境研究 問到日後會否將系統應用到重鐵網絡，陳慶強指，相比重鐵，輕鐵沿線的樹木密度較高且接近行車範圍，故團隊以輕鐵作試點研發有關系統，而系統目前仍在微調當中，若日後有更多成效，會考慮應用到其他鐵路網絡，但他補充，其他網絡亦有其他的環境因素，需再作研究。

港鐵營運主管-屯馬綫，輕鐵及巴士陳志雄表示，港鐵一直就鐵路沿線的樹木，有嚴謹的風險管理機制。風季之前，樹木管理團隊特別加強檢查及修剪沿線樹枝、樹冠和移除枯枝等，防範颱風暴雨令樹枝觸及架空電纜或塌樹阻礙行車等情況。

此外，為更好地應對惡劣天氣，所有港鐵站已完成年度演練，亦已詳細檢查車站的排水系統及附近渠道。港鐵亦已於32個部分出入口受較高水浸風險的港鐵車站，安裝水浸感應器，以提升預警。