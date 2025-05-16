黃鳳嫺傳原無意離任總幹事 遴選時有變

黃鳳嫺

【本報訊】消委會對上一任總幹事黃鳳嫺在上周二（6日）約滿離任，至今未公布接任人選。消委會署任總幹事何應富透露，招聘程序仍然進行中，暫時未完成，過程亦沒有困難「好快會有公布」，而他將署任至新總幹事上任。至於為何未能做到「無縫交接」，消息人士向本報透露，黃原本不打算離任，但在遴選期間因有「轉變」而未再接任，因此出現總幹事「真空」要署任的情況。至於具體原因，消息人士笑言「要問番政府。」

何應富昨首度主持新一期《選擇》月刊記者會。被問到有沒有遇到困難，他說「都算是新的挑戰」，幸好有團隊支援，希望能提供足夠資訊予消費者作好選擇。而在記者會上的答問環節，出現過去罕見「加櫈」的畫面，消委會研究及普查總監張昕帆列席協助解答問題。

消委會去年底招聘總幹事，月薪加至近27.3萬元，屬D4首長級公務員水平，引公眾猜測，當時黃鳳嫺被問及是否離職就笑着反問記者：「你又覺得我真係離任？」不過，她其後於上周二約滿後離任，又說未來數月將休息為身心靈充電。

過往3任均無縫交接 翻查資料，黃鳳嫺在消委會已任職逾12年，她最初由商業機構轉職至旅發局，最後擔任會議展覽及郵輪業務總經理，再在2012年11月16日轉職至消委會，接替前一任總幹事劉燕卿。而過去3任消委會總幹事均無縫交接。

何應富