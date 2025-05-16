年初已推50元戲飛 MCL康怡月底結業

【本報訊】戲院市道低迷，再有戲院宣布即將結業，MCL院線（洲立影藝）昨日於社交平台宣布，位於太古的康怡戲院由於租約期滿，將於5月28日結束營業。該戲院今年初曾推出優惠，其中正價2D戲票只需50元；長者只需30元。

MCL又指，期待日後在其他MCL戲院與公眾再次見面，並感謝觀眾多年來的支持。康怡戲院設有5間影廳，提供706個座位，以2D、3D及4D等不同播放制式播放電影。最近一年接連已有多間戲院相繼結業，其中營運16年的嘉禾黃埔在上月10日起結束營業，戲院由李居明接手，即將變成「新光黃埔」；旺角新寶戲院開業20年，亦於今年3月31日結束營業。

嘉禾銀河廣場引入無人戲院 另外，嘉禾院線在筲箕灣嘉禾銀河廣場引入「無人戲院」，由購票、驗票及入場都沒有職員在場，需要客人自助完成，而戲票低至20元，料與節省成本有關。院線其後指，該院為全新「自助售票戲院」，現場依然會有職員檢查戲票，所有影廳將於開場前5分鐘開放入座。職員亦會進入影廳巡視、定時清潔。