去歲650宗選購傢俬投訴 按年升17%

【本報訊】市面上的傢俬五花八門，消委會去年收到650宗市民選購傢俬的投訴，較前年升17%，而今年頭4個月已接獲146宗投訴。涉及的個案中，包括網購傢俬與網站所見不同、收到的傢俬品質不如陳列品、訂造傢俬尺寸有誤等，涉及不同範疇。

溫先生在網店A發現一張價值2,900元的原木弧邊書桌，認為設計及尺寸也合適於是下單購買。惟他收貨時發現品牌，尺寸不對等問題，認為貨不對辦，遂要求網店A退貨退款，但遭商戶拒絕，他向消委會求助。網店A回覆消委會時表示，理解客戶不滿，可安排退款，但是需根據退換貨政策收取約1,080元。溫先生不接受，雙方未能達成共識，溫打算諮詢法律意見，再決定下一步行動。

另一個案涉及梳化，王小姐看上B商戶一張半真皮梳化，認為其坐感舒適，售價4,500元也符合預算，於是決定下單購買，連運費共繳付約4,850元。收貨後，王發覺坐感與陳列品不同，其後向B商戶投訴，但B商戶否認皮質有異，王找消委會尋求協助。B商戶回覆消委會時表示，理解王對梳化的坐感及皮質不滿，因此安排她到門市試坐陳列品梳化，最終雙方同意以陳列品替換王家中的梳化，個案最終得以解決。

梳化尺寸不符 商戶指早列存誤差 林先生同樣在訂購梳化時出現糾紛，他向C商戶訂造一張三座位加貴妃椅的真皮梳化，特別要求微調座位闊度，售價24,300元。然而，他在收貨後發現座位和貴妃椅的尺寸與要求不同，即時向C商戶投訴要求重造，C商戶拒絕重造要求，並解釋指多加海綿令座位「脹了」，使用一兩年後便會壓實。林認為C商戶解釋不合理，遂向消委會投訴。C商戶回覆消委會時表示，銷售時已向林清楚解釋手工製品有輕微尺寸誤差，拒絕更換。林不接受C商戶的回覆，會考慮向香港海關查詢。