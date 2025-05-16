3款智能錶疑將手部微動當步數

【本報訊】智能手錶及智能手環一般具備心率和步數量度等功能，但消委會發表國際消費者研究及試驗組織（ICRT）的測試中44款於本地有售的樣本，發現有3款樣本可能將輕微的手部動作推算為步數，令步數數據的偏差高達74%；兩款樣本於踩單車時量度心率偏差的逾21%。消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，只適宜參考，更不能作醫學用途。

樣本主要購於歐洲，當中38款智能手錶樣本售價由199至9,799元不等；6款智能手環則售139至498元。測試發現，現大部分樣本估算步行及跑步步數的表現均不俗，偏差不超過7%，但博能Polar的3款樣本日常步數偏差逾高達59%至74%，相信樣本把輕微的手部動作都推算為步數。

而在推算距離的測試方面，沒有配備GPS的華為Huawei Watch Buds及CMF by Nothing Watch Pro智能手錶樣本的平均估算距離偏差則分別為34.3%及18.7%，表現明顯較遜色。在智能手環方面，有Samsung Galaxy Fit3樣本的估算距離偏差達19%，僅獲2.5點評分。

有樣本量血氧偏差高 被評不足2分 測試又發現，Withings兩款智能手錶樣本於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，於踩單車時量得的偏差更逾21%，影響整體量度心率的表現，僅獲2點評分；同獲2點評分的還有小米智能手環樣本，於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%。另外，小米Watch 2 Pro及Huawei Watch Buds的智能手錶樣本量度血氧量的偏差較高，僅獲1.5點及1點評分。