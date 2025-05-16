網購寵物須警戒 逾9成屬走私無牌

調查揭健康普遍欠佳 籲當局嚴打非法販賣 網購寵物愈見普遍，消費者委員會聯同漁護署進行調查，發現臨床數據顯示不少網購貓狗均出現健康欠佳情況，比例明顯高於購自實體寵物店的貓狗，而且，逾90%網購貓狗被帶往求診時，均欠缺適當疫苗接種紀錄。消委會以神秘顧客方式接觸13名網上賣家，再發現約90%賣家疑涉內地走私或本地無牌繁殖或販賣等，有賣家聲稱「落單後最快翌日可從內地直送到港」，顯示寵物交易疑涉跨境走私或販運，該會呼籲市民網購寵物時要三思。

消委會和漁護署在今年1月至2月以問卷調查112名本港註冊獸醫邀請參與問卷調查，發現網購貓狗被發現身體狀況較差、年齡及品種與主人描述不符等問題的比率（52%至85%），亦明顯較購自寵物店的貓狗（24%至61%）為高。過去一年，每10隻求診的網購貓狗中，平均有5隻狗和5.5隻貓被發現患有疾病或處於不良狀態，比例高於購自寵物店的貓狗比例（每10隻中平均3.3隻狗和3.9隻貓）。其中，又以上呼吸道感染、腹瀉、犬病毒性腸炎等8種狗隻最常見的疾病為例，網購狗隻的患病比率（52%至86%）均顯著高於購自寵物店的狗隻（29%至78%）。

逾90%求診時欠適當疫苗紀錄 網購貓隻則最常患上的貓瘟、上呼吸道感染、皮膚感染等8種疾病，其中7種常見疾病的比率（56%至89%）亦較購自寵物店的貓隻（31%至78%）為高，其中以貓泛白血球減少症的患病比率差距最為明顯（網購：61.9%；寵物店：31.4%）。調查亦顯示，逾90%網購貓狗於求診時欠缺適當疫苗接種紀錄，亦曾有寵物主人所持的針卡沒有任何獸醫簽署及只有簡體字樣。約90%受訪獸醫同意網購貓狗中懷疑有相當比例來自不良賣家或環境惡劣的繁殖場；另有84%受訪同意有相當比例的網購貓狗懷疑走私到本港。

此外，消委會於今年1月至4月間，以神秘顧客形式聯絡13個在社交平台售賣貓狗的帳戶，查詢相關狗隻來源、售價、證明文件和交收安排等。其中5名賣家表示其出售的狗隻來自內地繁殖場或犬舍，部分更指落單後最快翌日可從內地直送到港，售價由5,000元人民幣（約5,350港元）（玩具貴婦犬）至4.6萬元人民幣（約4.9萬港元）（法國鬥牛犬）不等。另有5名賣家自稱本地「私人繁殖」而非本地持牌繁殖者、3名賣家聲稱持有本地認可狗隻繁殖牌照，售價則介乎6,500至1.58萬元。

值得留意的是，在3個聲稱「本地持牌繁殖」賣家中，僅一名賣家聲稱會在交收狗隻時提供俗稱「黃紙」的《狗隻繁育者聲明書》黃色副本。有兩名賣家表示未能提供或尚未申領「黃紙」，理由包括做漏文件、狗隻年齡太小、漁護署未到繁殖場作巡查等。其餘10個包括5個聲稱出售內地繁殖及5個本地私人繁殖狗隻的賣家均未能夠提供出售狗隻的合法來源證明或相關文件。

聲稱提供針卡 亦可能是詐騙 消委會研究及普查總監張昕帆表示，即使售賣者聲稱能提供黃紙或針卡，但亦有可能是假。消委會署任總幹事何應富則指，相關情況有機會涉及詐騙，有待執法部門調查。他又透露，過去3年共接獲7宗網購寵物的投訴，當中4宗涉及寵物質素，例如收到寵物短時間後，寵物便生病，提醒市民網購寵物時要三思。消委會亦呼籲當局嚴厲打擊無牌販賣和非法走私寵物活動。