促嚴打白牌無功 的士業揚言升級行動

【本報訊】網約白牌車衝擊的士業經營，智慧出行聯合商會主席周國強繼上周五（9日）聯同30多名業界代表到西九龍政府合署請願，促請政府嚴打非法白牌車後，周國強昨又宣布「行動升級」，今日上午10時30分會到金鐘政府總部遞交請願信，預計有約50名的士車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。另一方面，運輸署署長李頌恩昨與約20名的士業界代表和議員會面，稱打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標。

運署指年內就規管作立法建議 商會引述車主代表指，運輸業界一直努力服務社會，卻遭受網民的不公平評論，甚至被指「抵死」，非法營運者卻受到讚揚，形容業者面對的情況「令人心寒」。商會呼籲政府立即採取3項行動，包括立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。

商會表示，的士業界正面臨前所未有的挑戰，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重影響業界的經營環境，批評政府多次承諾打擊非法白牌車，但實際執法力度令人失望，導致非法白牌車越發猖獗，合法經營者的權益受到嚴重侵害。商會又提到，2020年9月初，有24名非法白牌車司機在終審法院被裁定終極敗訴，理應成為政府加強打擊非法營運的契機，惟問題至今仍未得到有效解決。

李頌恩說，政府已決定今年內就規管網約車平台作出立法建議，任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規。