恒生認裁汰人手 受影響員工恐難供樓

【本報訊】恒生銀行大裁員消息傳出後，該行昨日發聲明證實，承認最近進行業務調整，受影響的員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%，若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，該行指會作出支持以紓緩其即時財務壓力。金管局表示，銀行需因應經濟結構作調整，就銀行員工房貸一事，認為屬特殊情況，會接受銀行彈性處理，又期望銀行在調整過程中要合理照顧員工實際的財務狀況。

恒生銀行昨日發表聲明，為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，不時檢視業務組合及營運，並會應用金融科技以提升營運效率及服務質素，在過程中，會就業務架構作出適切調整和簡化重疊職能。該行高級顧問梁兆基表示，核心業務員工佔了該行很大部分的整體員工數目，而是次實際受影響的員工人數並非大數目。

他續稱，該行並非所有員工均要重新申請職位，只是受影響部門個別職位的員工需重新應徵，強調是次人力檢討實與業務情況無關，而一些職位性質有變也非因為退出某些業務所致。據該行年報顯示，香港及其他地方共有6,982名員工，以受影響核心業務員工1%計算，即實際上少於70人被裁。

金管局冀銀行合理照顧員工 金管局昨午與銀行公會舉行會議，會議上有討論銀行職員房屋貸款問題，金管局副總裁阮國恒表示，金管局會接受銀行彈性處理，並期望銀行在過程中要合理照顧員工實際的財務狀況。銀行公會主席禤惠儀稱，各行各業包括銀行在內，正不斷調整業務模式，在過程中需要新人手，亦要培訓現有人手令他們有新技能，但亦有機會因數碼化而要簡化現有人手，相信銀行會隨着市場需求，不斷調整。