銀行震撼大裁員 就業市道更慘淡

正當中美貿易戰暫時偃旗息鼓、市場憧憬經濟好轉之際，本港又傳出大裁員消息。本港四大銀行之一的恒生，傳出6月底前完成大裁員，主要涉及後勤支援部門，個別部門削減人手幅度最高達到50%，令人震驚。即使僥倖「有得留低」，亦要在內部重新申請職位，跟內外部人士競爭，猶如「魷魚遊戲」大屠殺一般。消息一出，各界對本港經濟前景更添憂慮，就業市場恐怕更加慘淡。

恒生銀行發言人並未否認裁員，只重申為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合和營運，並會作出適切調整。所謂空穴來風，未必無因，其母企滙控近期為精簡架構而重組，恒生跟隨不足為奇，加上恒生的資產質素受壓，去年不良貸款率升至6.12%。分析指出，目前環球經濟前景極不明朗，或促使該行透過重組裁員以節流。

外界之所以對恒生大裁員感到意外，皆因恒生去年仍錄得純利，按年上升2.79%，加上本地銀行大都較有人情味，過去鮮有大規模裁員，料不到不裁則已，一裁驚人。就連暫免被裁的員工，不管高層低層，亦要再次申請現正對外招聘的100多個職位，意味一旦落選，最後一樣「冇得留低」。目前金融業市況並不景氣，滙豐亦在早前宣布裁撤英國投資銀行職員，當中副總裁級別或以上的亦不能幸免。一葉知秋，連高人一等的Banker也收大信封，銀行業前景嚴峻，可見一斑。

外界同時擔心，銀行大裁員將加快負資產風暴殺到。金管局最新公布的今年首季負資產宗數達到40,741宗，較去年第4季大幅上升6%，創沙士後22年來新高。金管局解釋，負資產按揭主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款及按揭保險計劃貸款。人們因而憂慮，銀行職員按揭有機會成為信貸炸彈。

可以看見，2025年上半年還未過去，已接連傳出不少負面消息。早前有33年歷史的海皇粥店全線結業，拖欠員工薪金、遣散費和強積金等，已反映市道寒冬的冰山一角。而3月零售業總銷貨價值的臨時估算，亦較去年同期下跌3.5%，連挫13個月。各行各業僱主都傾向保守，即使不裁員亦減少招聘，今年暑期兼職招聘較往年縮水三至四成，並以自然流失不再補充人手來「減磅」。網上不時見到，有網民失業一年都未搵到新工，大學畢業生被大幅壓價，就業市道疲弱，已是不爭的實情。正如分析師指出，本港經濟正面臨外圍需求疲弱、本地消費復甦放緩、投資意欲減少等多重挑戰。若情況持續，不排除本地失業率會進一步上升。

更何況，隨着人工智能（AI）廣泛被應用，將來必定有更多職位會被AI取代。微軟創辦人蓋茨早就預言，未來10年，AI會大幅取代人類在醫療及教育等傳統工作，並認為最終人類毋須做大部分事情。流水落花春去也，低氣壓團團籠罩，既有內憂，也有外患，「打工皇帝」的老好日子已一去不復返。