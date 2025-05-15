龍七公：官員頻遭發配 造就官場冷宮

商務部黨組副書記、副部長兼國際貿易談判代表王受文，日前降調全國工商聯黨組成員。王受文原本是正部級官員，國際貿易談判代表是商務部的二把手，在他之前的幾任代表均獲重用，高虎城、鍾山順位接任商務部部長，俞建華調任海關總署署長。在當下中美貿易戰、關稅戰短兵相接之際，國際貿易談判代表的角色較之以往更加吃重，而王受文不進反退，降調工商聯這樣一個邊緣化的冷衙門，發配意味十分明顯。

邊緣崗位 投閒置散 目前工商聯領導層排名王受文之後的汪鴻雁，原本是一位明星官員，曾擔任共青團中央常務書記，是共青團歷史上繼劉延東之後第二位女性「二把手」，也是全國第一位70後女性副部級官員。在中共二十大後，被調任工商聯副主席，投閒置散，政治生命提前終結。前幾年原山西省委常委、紀委書記李兆前，亦因對山西發生塌方式腐敗負有失職失察責任，而終老工商聯。

在這些年的官場整肅中，形成了「四種形態」的概念，將官員按照違紀違法的程度，劃分為四級。第一種形態是普通違紀，以批評、函詢、約談為主。第二種是輕處分，包括警告、記過、降級、免職等。王受文等人即屬此列。第三種是重處分，包括留黨察看、開除黨籍、政務撤職等，針對的對象是違紀但尚未違法的官員。第四種是對嚴重違紀違法官員，移送司法，判處徒刑，是最重的處罰。

因此，除了落台入獄的腐敗「老虎」，也有很多像王受文、汪鴻雁這樣的失意官員，以貶謫的方式，成為權力洗牌的祭品。於是造就了一些像工商聯這樣集中批量接收失意官員的「冷宮」。譬如，曾與汪鴻雁搭檔擔任共青團中央第一書記的陸昊，2022年由自然資源部部長調任國務院發展研究中心主任。本是全國最年輕部級高官，卻提前開啟養老模式。而原財政部部長金人慶、原北京市長王安順，此前亦曾貶謫國研中心，離開了手握重權的一線要津。

2023年撤銷併入水利部的國務院南水北調辦公室，是名副其實的清水衙門，所以也曾是常用的「冷宮」。原北京市長孟學農、文化部黨組書記于幼軍、中央辦公廳副主任王仲田、北京市委常委兼副市長陳剛，分別因防控沙士疫情不力、家人違規經商、捲入令計劃案、城市規劃建設腐敗等不同原因，貶任南水北調辦公室。全國供銷總社則曾接收過國家安監總局局長駱琳、中紀委副書記王偉、中國證監會主席劉士余等多名「帶病」官員。

相比那些鋃鐺入獄的官員，被打入冷宮，還算是一種軟着陸。這些單位的共同特點，都是邊緣崗位，不掌握人事、財政、審批等關鍵權力，在黨政體系中沒有甚麼話語權。這猶如古代發配流放的寧古塔、沙門島，亦是收容所、養老院，集中折射了洗牌整肅的力度和宦海沉浮的殘酷。