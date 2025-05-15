撥亂反正：輸少當贏 有輸有贏

中美關稅貿易戰，兩國出乎意料地迅速達成和議，雙雙大幅調低對方貨品的進口關稅。內地官媒與大部分評論都認為中方是贏家，美國是輸家，但冷靜細看協議內容和評估往後發展，中國最多亦只算輸少當贏。

首先，美國雖然取消了之前對中國貨品加徵的懲罰性關稅和部分「對等關稅」，但仍保留10%的額外關稅，再加上20%針對芬太尼等問題徵收的稅項，總計30%的關稅仍相當高，高於美國對其他國家加徵的25%傾銷性關稅。而且這僅是針對一般性的貨品，美國對中國汽車、鋰電池，以及其他高科技和戰略物資的非關稅貿易壁壘，依舊存在。

雖然中國亦保留了對美國貨品加徵10%的報復性關稅，但美國貨向來都貴，加多10%對中國富豪和中產消費者影響不大，不及中國貨加價30%對美國基層的影響。此外，今次美國下調關稅僅屬臨時性，這90天內還有很多事情可發生。關鍵之一是美國財長貝森特提到的採購協議，即是又要中國購買大堆美國貨來紓緩雙方的貿易逆差。問題是，中國最想買的高階晶片等高科技產品，美國又不肯出售，最後可能只能買些波音飛機、大豆、牛扒等替代性高、但性價比低的美國貨，以另一種方式向美國繳稅。

日前的談判雙方未有觸及貨幣問題，肯定不是美方的無心遺漏，而是謀定後動。中美暫時休戰後，預計特朗普會先行向聯儲局施壓要求加快減息，但即使如願，亦不足以扭轉美元對人民幣的相對強勢，遲早都會要求中國將人民幣升值，未來還會有一番惡鬥。不過，今次關稅戰對中方的最大得着，是讓美國上下，包括特朗普及其MAGA們都清楚、貼身地體會到，中美脫鈎確實只會兩敗俱傷，希望這會令特氏今後不敢再輕舉妄動。