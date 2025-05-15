自成一家：靜待時機 捲土重來

中美兩國經過逾月的交鋒，終於在近日偃旗息鼓，同意降低過去一個多月互相加徵的關稅。北京在談判前一直要求華府減少關稅，如今在核心議題沒有讓步的情況下，實現了該目標，可以說在這場關稅戰中取得了勝利。尤其是對比那些在美國霸凌面前不敢抗爭的國家，這一勝利的成色顯得更足更重。

中國成功迫使美國讓步，除了因為歐盟、日本拒絕配合華府的關稅政策，削弱了美國的關稅手段威力，更重要的原因，是中美在高端製造、農產品、服務貿易等領域高度互補，完全脫鈎的代價高昂。特朗普對華發起關稅戰，很快就導致美國企業成本激增，消費者價格指數持續攀升，經濟下行風險增加。這迫使華府不得不緩和中美經貿摩擦，以緩解國內經濟壓力。

但中美關稅暫停期限只有90天，而且美國仍保留10%的基礎稅率，以及與芬太尼相關的20%懲罰性關稅，實際對華商品稅率達30%。這意味此次休兵只是階段性停戰協議，而非永久性解決方案。由於美國對華貿易逆差已成為結構性矛盾，若兩國後續的談判未能達到美國要求縮小貿易逆差的目標，華府很大機會捲土重來，重新發起對華關稅戰。實際上，中美在技術主權與供應鏈等領域的矛盾，同樣難以調和。美國未來肯定會繼續以國家安全為由，通過實體清單限制中國企業進入美國市場，以及針對半導體、關鍵礦產等戰略行業，向中國加徵行業性關稅。

特朗普性格多變，喜怒無常，北京必須做好談判破裂的準備，不斷增加反制美國的措施，為90天後的實質性談判累積籌碼。長遠而言，北京應減少對美國市場的依賴，深化與東南亞、中東等地區經貿合作，以應對中美長期博弈。